Казахстанские ученые форсируют создание новых антикоронавирусных вакцин

Казахстанские ученые НИИ проблем биологической безопасности, занимающегося исследованиями опасных вирусов, разработали 67 различных вакцин, став авторами антикоронавирусной вакцины QazVaс, которой уже привились более 300 тыс казахстанцев, - сообщили в Минздраве страны.

В исследовательском институте планируют выпустить еще пять новых вакцин, - сообщает "Хабар 24".

В прошлом году рядом с институтом был заложен фундамент завода OtarBioFarm, сейчас на нем уже идут пусконаладочные работы. Автоматизированное оборудование проверяют в тестовом режиме. Запустить его планируют в следующем месяце.

В НИИ планируют в ближайшие три года выпустить пять новых вакцин - это и развитие отечественной науки, и снижение удельного веса импортной вакцины на казахстанском рынке.

Уже через два дня начнется второе клиническое исследование новой антикоронавирусной казахстанской вакцины QazCovac-P, - добавили в Минздраве.