Даже легкая форма коронавируса не проходит бесследно – Роспотребнадзор

Поражение центральной нервной системы после коронавирусной инфекции может встречаться и при легких формах COVID-19, - рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Поражение ЦНС после перенесенного COVID-19 закладывается во время острой инфекции, причем наблюдается это состояние не только при тяжелых, но и при легких формах COVID-19", - поведала Пшеничная, пояснив, что если вирус попадает в организм человека через нос, то он способен проникать в обонятельный нерв и затем распространяться по клеткам центральной нервной системы, передает РИА Новости.

"Другой путь проникновения – через гематоэнцефалический барьер – связан с повреждением эндотелия кровеносных сосудов головного мозга, через дефекты в которых вирус проникает в головной мозг", - добавила эпидемиолог.