В кубанском Тихорецке нашли целый склад снарядов времен войны

Специалистам Росгвардии пришлось обезвредить целый склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны, обнаруженный возле частного дома в Тихорецком районе Кубани.

"В городе Тихорецке при проведении земляных работ на прилегающей к частному дому территории были обнаружены предметы, схожие с боеприпасами. Прибывшие на место взрывотехники ОМОН Росгвардии обследовали траншею и обнаружили там еще около трехсот снарядов. Всего из земли было извлечено 304 боеприпаса - 86 разнокалиберных артиллерийских снарядов, 217 - 50-мм минометных мин, 1 ружейная граната", - сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю, передает "Интерфакс".

Также были обследованы еще две 82-мм минометные мины, обнаруженные при сельскохозяйственных работах в поселке Тихоньком Тихорецкого района.

Все боеприпасы оказались времен Великой Отечественной войны, их уничтожили на полигоне подрывными зарядами, - говорится в сообщении.