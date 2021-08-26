В столичном Парке Горького стартует Российская креативная неделя

Сегодня в московском Парке Горького стартует фест-форум "Российская креативная неделя", на которой пройдут более 300 мероприятий в 14 индустриях, - сообщили в пресс-службе RCW.

За все время проведения на мероприятиях выступят более 700 спикеров – это члены правительства и представители администрации президента РФ, губернаторы, лидеры интернет-индустрии, руководители СМИ и медиахолдингов, известные деятели искусства, ученые.

"За прошедшее с первой Российской креативной недели тема креативных индустрий захватывает все большее и большее число творческих людей и институций, которые объединяются вокруг этого события. Состав участников и программа Российской креативной недели в 2021 году ярко показывает, что наступило время для бурного роста креативных индустрий в России", - заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, отметив, что в этом году кураторами тематических площадок стали компании-лидеры, которые представляют свои отрасли, включая успешные проекты, новые стартапы, инновационные разработки, передает ТАСС.

Основными темами RCW в этом году заявлены "2021 г. - Международный год креативной экономики в целях устойчивого развития", "2021 г. - Год науки и технологий в России", "Участие 14 лидеров креативных отраслей", "Интеллектуальная собственность"; "Коллаборация индустрий, межиндустриальные проекты", "Международная и региональная повестка", "Профориентация ХХI века", а также "Экологичность" и "Инклюзия".

Целый ряд спецпроектов затрагивает темы, волнующие студентов – это проект "Индекс медийной активности высших учебных заведений", будут подведены итоги программы студенческого туризма "Открой свою Россию: лето 2021 (кампусы)", а министр науки и высшего образования РФ проведет открытый диалог со студенческой молодежью. Участники другого спецпроекта обсудят актуальные вопросы, связанные с ковид-реальностью и трансформацией индустрии.

Российская креативная неделя продлится до 29 августа. Организаторами мероприятия выступили ФГБУ "Роскультцентр", Российский книжный союз, проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Москвы.