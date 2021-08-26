В ЕС пояснили задержку в признании российских сертификатов – СМИ

Проблемы с задержкой признания российских сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции возникли из-за того, что российские документы не до конца соответствуют европейским стандартам, - объяснила пресс-служба Еврокомиссии, пишет газета "Известия".

Евросоюз уже передал российской стороне общую и техническую информацию об электронном паспорте здоровья ЕС (Digital Green Pass), но полноценные переговоры о взаимном признании сертификатов о вакцинации пока не начаты.

"Переговоров пока нет, речь идет лишь об обмене технической информацией. 14 июля в Минздраве России состоялось техническое совещание, на котором делегация Евросоюза представила вышеупомянутую информацию российским властям", - уточнили в пресс-службе.

Напомним, 17 августа глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что Еврокомиссия ускорит вопрос обсуждения с Москвой взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса.