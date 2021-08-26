В столичный регион вернулись дожди

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная и дождливая погода, - сообщает официальный сайт Гидрометцентра РФ.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице составит от 19 до 21 градуса тепла. В ночь на пятницу столбики термометров в городе могут опуститься до 13 градусов. В Подмосковье днем ожидается от 18 до 23 градусов. В ночные часы в регионе может похолодать до десяти градусов, - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-восточный, его скорость составит до 10 м/с, а атмосферное давление будет в пределах нормы - 748 мм рт ст.