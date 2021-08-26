На МЦК начал ходить двухэтажный поезд

На Московском центральном кольце до 8 сентября будет курсировать двухэтажный поезд, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Запустили на МЦК в тестовом режиме двухэтажный поезд. Он будет ходить до 8 сентября, а потом мы предложим пассажирам проголосовать - нужен такой или нет. Если поезд понравится москвичам, будем выбирать составы и производителя", - пояснил он на своей странице во "ВКонтакте".

МЦК, запущенное пять лет назад, стало очень популярным видом транспорта, отметил мэр. Пассажиропоток МЦК в этом году превысит 150 млн.

"Запуская МЦК никто и предположить не мог, что пассажиропоток будет расти такими темпами. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил нам работать над совершенствованием кольца. …На сегодня четырехминутный интервал - предельно возможный для существующей инфраструктуры, для сокращения ее необходимо серьезно развивать, и в этом направлении мы с коллегами работаем. Но в то же время ищем и альтернативные решения. Одно из них - запуск более вместительных двухэтажных поездов. В качестве эксперимента сегодня выпустили на кольцо шестивагонный поезд Stadler", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.