Социальные выплаты будут начислять по-новому - Минтруд

Минтруд России планирует изменить правила начисления социальных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет, а также одиноким родителям и женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, пишут "Известия".

Изменения коснутся имущества, которое принадлежит людям, претендующим на социальную помощь. Если в настоящее время семьи с двумя машинами на нее рассчитывать не могут, то, по новым правилам, власти не будут учитывать автомобили, если они находятся в розыске или под арестом, - сообщила замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина.

Соответствующие изменения будут внесены до конца текущего года, - добавила замминистра.