Аргентинские ученые выявили новые свойства "Спутника V"

Исследование, проведенное аргентинскими учеными, показало, что способность антител, вырабатываемых после прививки российской вакциной "Спутник V", нейтрализовать любые штаммы коронавируса с течением времени растет и остается высокой спустя шесть месяцев после прививки, - сообщило министерство науки, технологий и инноваций южноамериканской страны.

"Хотя количество антител снижается, в этом исследовании мы увидели, что качество и способность антител нейтрализовать оригинальный вариант SARS-CoV-2 и штаммы повышается с течением времени после вакцинации "Спутником V", - цитирует руководителя исследований Андреа Гамарник ТАСС.

Данный эффект объясняется тем, что "антитела постепенно проходят процесс созревания, который улучшает их способность блокировать вирус и мешать заражению", - пояснила ученый.