Афганистан может спровоцировать рост криминогенной ситуации в России

Уже нынешней осенью из-за ситуации в Афганистане и наплыва нелегалов через страны СНГ в России может серьезно осложниться криминогенная ситуация, - заявил президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.

"В сопредельных с Афганистаном государствах действуют различные террористические ячейки, запрещенные в России. Вот через них, как ожидается, может пойти поток нелегалов, связанных не только с криминалом, но и с террористами", - рассказал он, передает РИА Новости.

Сейчас пристальное внимание сосредоточено на Узбекистане и Таджикистане.

"Вместе с беженцами и мигрантами к нам могут попасть и преступники, и попасть как легальным, так и нелегальным путем. Пока сложно предсказать, как будет развиваться ситуация, но уже очевидно, что нужно заниматься этим вопросом вплотную", - отметил Жданов.