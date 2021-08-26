Дагестан закупит больницам спецтехнику для доставки кислорода

Дагестан на средства резервного фонда закупит спецтехнику для доставки медицинского кислорода в коронавирусные больницы региона, - сообщили в пресс-службе правительства республики.

"Председатель правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов принял решение о выделении из резервного фонда 31 млн рублей ГУ МЧС России по Дагестану на приобретение тягача и цистерны-полуприцепа, предназначенных для перевозки криогенных жидкостей, в том числе медицинского кислорода", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Поставщики медицинского кислорода в республике столкнулись с проблемами его транспортировки из других регионов из-за отсутствия специальной техники, а потребность в газе становится все более актуальной из-за роста числа пациентов в коронавирусной инфекцией. Суточное потребление жидкого медицинского кислорода, по данным Минздрава республики, составляет 30 т, а собственного производства живительного газа в регионе нет", - сообщает пресс-служба правительства республики.