Эвакуированных из Афганистана россиян доставили в Подмосковье

Самолеты Ил-62 и Ил-76 Минобороны России, эвакуировавшие людей из Афганистана, нынешней ночью приземлились в подмосковном аэропорту Чкаловский.

На первом Ил-76 прилетели около 100 человек, преимущественно россияне афганского происхождения. После приземления перед трапами выстроились военные в белых защитных костюмах, которые с ног до головы обработали прибывших дезинфицирующим раствором, - передает РИА Новости.

Один из прилетевших рассказал журналистам, что провел в Афганистане пять месяцев. Приехав к родственникам, он застрял "из-за возникшей политической ситуации".

"Холодно... Еще есть ощущение безопасности", - поделился мужчина первыми впечатлениями от прибытия в Россию.

Накануне Минобороны сообщило, что по поручению президента РФ Владимира Путина организована эвакуация из Афганистана более 500 граждан России, стран ОДКБ и Украины. Эвакуируемых сопровождали бригады военных врачей с оборудованием и медикаментами.

После вылета из аэропорта Кабула самолеты совершили посадки в Таджикистане и Киргизии, доставив туда эвакуированных граждан этих республик.