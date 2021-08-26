За минувшие сутки в Казахстане выявлено 6 358 новых пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 6 358 случаев коронавирусной инфекции, - сообщает Минздрав страны.

Половина случаев COVID-19 от суточного прироста приходится на Алматы, Нур-Султан и Карагандинскую область, - передает Sputnik Казахстан.

Так, в Алматы зафиксировано 1605 новых заболевших, в Карагандинской области – 821 пациент, в Нур-Султане – 601 инфицированный, в Шымкенте – 260 пациентов.

Более ста заболевших - в Актюбинской (420), Алматинской (376), Павлодарской (338), Атырауской (316), Костанайской (265), Акмолинской (263), Восточно-Казахстанской (211), Жамбылской (193), Мангистауской (190), Западно-Казахстанской (161), Кызылординской (151) и Северо-Казахстанской (110) областях.

За сутки скончались 115 пациентов с COVID-19, еще 26 человек умерли от пневмонии.

С начала пандемии в стране зафиксировано 761 249 случаев коронавируса, смертность составила 8 758 случаев.

На 26 августа лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 117 566 человека, из них в стационарах находится 27 244 пациент, на амбулаторном уровне – 90 322 пациента.