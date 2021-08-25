Турция сделала ставку на искусственный интеллект

Дорожная карта в сфере искусственного интеллекта стала частью цифровой трансформации Турции, направленной на то, чтобы сделать страну глобальным конкурентом в области технологий, сообщает Телерадиокомпания Турции TRT World. Турция стремится к тому, чтобы сектор искусственного интеллекта принес 5% в ВВП страны к 2025 году. Это цель первого стратегического плана в области искусственного интеллекта (ИИ).

Стратегия была представлена на публичном мероприятии, проведенном Управлением цифровой трансформации при президенте и Министерством промышленности и технологий во вторник. Стратегия предусматривает трудоустройство не менее 50 тысяч человек в этом секторе в качестве одной из 24 целей, входящих в план, к 2025 году.

На церемонии были показаны персонажи с искусственным интеллектом и голограммы, на которых представлены планы Турции. Пятилетняя дорожная карта была запущена в турецкой долине информатизации в Гебзе, Коджаэли, и разработана в сотрудничестве с частными, государственными и академическими группами.

В августе был опубликован отчет о Национальном стратегическом плане в области искусственного интеллекта с предисловием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором говорилось: "Сфера искусственного интеллекта - это не вопрос выбора, а одна из важнейших составляющих наших целей в области развития".

Согласно официальному отчету, основные принципы стратегии ИИ включают реализацию действий по принятию решений, изучению смысла и обучению в динамических условиях, уникальных для разумных существ, с помощью компьютера или машин с компьютерным управлением.

"Мы разработали национальную стратегию искусственного интеллекта, чтобы гарантировать, что цифровая трансформация будет наиболее выгодной для общества", - сказала Мусяфа Варанк, министр промышленности и технологий, добавив, что Турция стала одной из немногих стран, разработавших такой план. "В ближайшем будущем искусственный интеллект станет неотъемлемой частью экономической и социальной сфер", - утверждает Варанк.

В плане изложено шесть приоритетов, в первую очередь сосредоточенных на поддержке инициатив Турции в области развития технологий и укреплении международного сотрудничества в этой области путем обучения специалистов по искусственному интеллекту и увеличения занятости населения, поощрении исследований, предпринимательства и инноваций, достижения качественных данных и технической инфраструктуры, а также ускорение структурных преобразований и трансформации кадров.

Правительство хочет коммерциализировать приложения и уделять приоритетное внимание государственным закупкам, а также увеличить количество выпускников магистров, специализирующихся на технологиях искусственного интеллекта по крайней мере на 10 тысяч человек. "Мы войдем в первую двадцатку стран по международным индексам искусственного интеллекта", - заявил Али Таха Коч, глава Управления цифровой трансформации при президенте Турции.

Стратегия предполагает двукратное увеличение объема рынка и глобальных расходов на ИИ в течение пяти лет. Она также направлена на повышение экономической и технологической независимости Турции путем укрепления местной инфраструктуры и структурных преобразований. Сейчас в стране создаются институты, подобные Институту искусственного интеллекта Совета по научно-техническим исследованиям Турции (TUBITAK). По сравнению с 2000 стартапами в этой сфере в США и Китае, в Турции их всего около двухсот.