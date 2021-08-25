Пресс-секретарь Эрдогана назвал точные сроки эвакуации турецких военных из Афганистана

Остающиеся на данный момент на территории Афганистана турецкие военнослужащие будут эвакуированы в течение суток либо 36 часов, об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, выступая в прямом эфире на телеканале NTV.

Он также отметил, что турецкие гражданские специалисты могут остаться для работы в аэропорту Кабула, переговоры по этому вопросу пока не завершены.

Кроме того, Калын еще раз озвучил точку зрения Анкары на вопрос афганских беженцев, подчеркнул, что Турция ранее уже внесла свой вклад в урегулирование миграционного кризиса и теперь намерена принять меры по борьбе с нелегальной миграцией.