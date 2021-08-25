В Москве появится филиал "Эрмитажа"

Филиал Санкт-Петербургского государственного музея "Эрмитаж" появится в Москве в культурном центре "ЗИЛ", который находится на территории бывшей одноименной промзоны в районе пересечения бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко.

Здание из пяти этажей будет оснащено двумя эскалаторами и тремя лифтами.

"На первом этаже появится холл, магазин сувениров и книг, конференц-зал и ресторан. Выставки будут проходить в демонстрационных залах со второго этажа по пятый", - сообщили в мэрии Москвы.

На территории бывшей промзоны "ЗИЛ" уже построены спортивный комплекс "ЦСКА Арена", Олимпийский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой, спорткомплекс с бассейном "Акватория "ЗИЛ" и школа на 2,5 тыс человек.