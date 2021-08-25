Железноводск реализует проект "Умного города"

В Железноводске реализуют проект "Умный город", направленный на создание более комфортных условий как для местных жителей, так и для гостей курорта. В частности, проект предусматривает мобильное приложение, которое позволяет оперативно сообщить о любой проблеме.

"Сейчас мы работаем над цифровизацией всего курорта благодаря целевому гранту в 75 млн рублей за победу на всероссийском конкурсе Минстроя России "Лучшая муниципальная практика", - сказал мэр города Евгений Моисеев.

Отмечается, что опыт Железноводска по использованию возможностей "Умного города" был представлен для глав муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан.