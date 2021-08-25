Дагестан выполнил план по вакцинации на 26%

В Дагестане прививку от коронавируса сделали более 354 тыс жителей, информирует республиканский Минздрав.

"На данный момент привито 26% от подлежащего вакцинации контингента. Подлежащий контингент – это 60% взрослого населения Дагестана, то есть 1 350 407 дагестанцев старше 18 лет", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, отмечается, что последние месяцы активность жителей в плане вакцинации значительно возросла, но в минувшую неделю отмечается некоторое снижение темпов прививочной кампании.

В связи с этим Минздрав вновь призвал жителей "сделать свой выбор в пользу создания иммунитета и сохранения здоровья", передает ТАСС.