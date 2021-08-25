Узбекистан продлил запрет на вырубку деревьев

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев распорядился продлить мораторий на вырубку ценных пород деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд, до 2024 года, приказав усилить ответственность за нарушение моратория.

Ответственным за защиту окружающей среды будет новое подразделение, которое будет создано в структуре министерства внутренних дел Узбекистана. Экополиция будет действовать в Ташкенте и областных центрах и отвечать за реализацию задачи по противодействию нарушениям в сфере экологии, в том числе самовольной вырубке деревьев, браконьерству и незаконному выбросу отходов, - передает Sputnik Узбекистан.

Также решено в несколько раз увеличить штрафы за нарушение установленных правил – они будут увеличены в пять раз, а размер компенсации за причиненный вред – в два раза.

За прошедшие полгода властям страны благодаря действию моратория удалось сохранить 316 тыс ценных деревьев, - сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.