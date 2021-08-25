Рецидивиста, ограбившего пенсионерку, осудят на Ставрополье

В Левокумском районе завершено расследование уголовного дела по ч.1 ст.161 УК РФ (грабеж). Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В дежурную часть поступило заявление от 78-летней жительницы села Левокумского.

В результате оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого, которым оказался 33-летний раннее судимый местный житель.

Как выяснило следствие, мужчина подбежал к пожилой женщине на улице и вырвал из ее руки сумку с личными вещами и 8 тысячами рублей, после чего сбежал.

Правоохранителям мужчина рассказал, что деньги он потратил, а сумку с вещами выбросил.

Собрана достаточная доказательная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.