Китайская кинокомпания снимет документальный фильм о Карабахе

Кинематографисты китайской компании On the Road приступили к съемкам документального фильма на освобожденных территориях Азербайджана, предварительно посетив сердце освобожденного Карабаха - город Шушу, а также Зангиланский и Физулинский районы республики.

Съемочная группа уже ознакомилась с операцией по разминированию в Физулинском районе, а также запечатлела архитектурные памятники, которые подверглись вандализму с армянской стороны, а также восстановительные работы на освобожденных территориях Азербайджана. В ее планах значится также посещение Агдама, - передает Sputnik Азербайджан.

Известно, что документальная картина будет рассказывать о работе журналиста CNN Türk Фулие Озтюрк, работавшей в Азербайджане во время войны, в фильме "Фулия" представлены ранее неопубликованные видеоматериалы со второй Карабахской войны, сделанные турецкой журналисткой.

Сценарий фильма, предоставленный киностудией "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, стал победителем конкурса, объявленного министерством культуры на тему "Великое возвращение".

Премьера фильма пройдет на китайском канале SETV и в социальных сетях, однако ее дата пока не называется.