Детский парк "Союзмультфильма" откроется в Геленджике

"Союзмультпарк" появится в Геленджике, в настоящее время компания выбирает площадку для строительства парка развлечений.

Глава студии Борис Машковцев рассказал, что впервые "Союзмультпарк" был открыт на ВДНХ в Москве, теперь проект развивают и расширяют.

"Мы с несколькими регионами сейчас обсуждаем этот проект: где-то дошли до заключения договоров и запуска строительства, где-то пока речь идет о выборе площадке и обсуждении бизнес-модели - это как раз случай Геленджика", - поделился он, пишет ТАСС.

Парки развлечений "Союзмультфильма" откроются в сентябре в Казани и в Перми в следующем году, добавил Машковцев. В Сочи киностудия откроет в кинотеатр с непрерывным показом мультфильмов.