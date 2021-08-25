Курц дал оценку встрече с Лавровым

Канцлер Австрии Себастьян Курц высоко оценил встречу министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Отмечается, что в ходе переговоров Курц и Лавров обсудили ситуацию в Афганистане и Белоруссии, борьбу с коронавирусом, экономическое сотрудничество двух стран, а также отношения Евросоюза и России.

"Было очень приятно встретиться сегодня в Вене с главой МИД России Сергеем Лавровым", - написал канцлер на своей странице в Twitter.

Стоит добавить, что встреча главы МИД РФ и австрийского лидера проходила в формате "с глазу на глаз".