В Дагестане появится первый школьный кванториум

Глава пресс-службы Минобрнауки Дагестана Айшат Хабибова сообщила о скором открытии в республике первых школьных кванториумов.

По ее словам, работа по повышению доступности качества образования в республике продолжается в рамках нацпроекта "Образование".

"Обновляется материально-техническая база двух интернатов в Махачкале. Меняется концепция дальнейшего создания "Кванториумов", теперь технопарки будут создаваться при школах и использоваться при реализации основных образовательных программ естественнонаучного (физика, химия и биология) и технологического циклов (ИТ-технологии, робототехника, информатика). Первый такой "Кванториум" будет создан в Махачкале на базе СОШ № 61", - приводит слова Хабибовой ТАСС.

Она также отметила, что к началу учебного года появятся и 170 центров образования "Точка роста" в 43 муниципальных образованиях.

"Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации по дополнительным программам, на 1 сентября составит 1 945 человек", - добавила руководитель пресс-службы ведомства.