Казахстан готов к переписи населения

Глава Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана Нурболат Айдапкелов рассказал, как идет подготовка к предстоящей осенью переписи населения, пишет "Казинформ".

Он напомнил, что перепись начнется с 1 сентября. "Она пройдет в режиме онлайн с 1 сентября по 15 октября и с 1 по 30 октября на планшетах", - уточнил Айдапкелов.

"На сегодняшний день все подготовительные мероприятия проведены", - заявил он на заседании правительства. В республике провели пилотную перепись населения, разработали методологический инструментарий переписи, провели массово-разъяснительную работу с гражданами, добавил спикер.