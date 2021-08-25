Вымогательство у пенсионера раскрыли в Северной Осетии

Двое жителей Северной Осетии задержаны по подозрению в вымогательстве, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по республике.

В нем говорится, что в дежурную часть по Ардонскому району обратился 69-летний житель станицы Архонская. Он рассказал, что двое знакомых мужчин вымогают у него крупную сумму денег, они также отняли ключи от его машины стоимостью 750 тыс рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое жителей республики. Отнятый внедорожник-иномарка был найден и изъят на одной из стоянок во Владикавказе.

Открыто уголовное дело по ч.2 ст.163 УК РФ "Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере".