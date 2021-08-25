Автобус с пассажирами попал в ДТП в Сюникской области

Авария с автобусом произошла сегодня в Сюникской области, об этом пишут армянские СМИ.

Как сообщает shamshyan.com, примерно в 17.00 (16.00 мск) автобус потерял управление и попал на встречную полосу, после чего врезался в здание.

По предварительным сведениям, ЧП случилось из-за сломавшейся колесной оси.

В результате пострадали 59-летний водитель автобуса, а также пассажиры: жители Еревана - 15-летний юноша, 45-летний мужчина, 38-летняя и 41-летняя женщины, а также местные жители - 42-летний мужчина и 29-летняя девушка.

Всех пострадавших отвезли в больницу. Готовятся материалы.