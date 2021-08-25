Зиплайны легализуют и обезопасят в Дагестане

Председатель правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов сегодня провел совещание по вопросу безопасности и поднадзорности аттракционов "зиплайн", "роуп-джампинг" и "банджи-джампинг". Такое сообщение распространила пресс-служба правительства РД.

Он отметил их популярность среди туристов, распространенность в Хунзахском, Казбековском, Акушинском, Гунибском и других районах. При этом, подчеркнул премьер, никак не проработан механизм контроля за обеспечением безопасности аттракционов.

Помимо этого, в Дагестане нет необходимого числа квалифицированных и аттестованных специалистов, которые могли бы в том числе обслуживать экстремальные аттракционы.

Как уточнил начальник Гостехнадзора по республике Тагир Кахриманов, "зиплайн" и подобные устройства не входят в перечень аттракционов и не подлежат государственной регистрации в Гостехнадзоре.

Было озвучено предложение проанализировать систему таких аттракционов в крупных регионах страны, например в Москве и Сочи, где они соответствуют всем требованиям безопасности.

По итогам заседания Абдулпатах Амирханов поручил создать рабочую группу, которая займется вопросом обеспечения безопасности зиплайнов, тарзанок и т. п., задействовать при этом специалистов из крупных регионов страны, провести обучение для инструкторов, а также разработать правовую базу и регламент в сфере эксплуатации аттракционов.

Напомним, в Хунзахском районе 21 августа произошел несчастный случай, в результате которого трагически погиб инструктор зиплайна.