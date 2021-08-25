Главная » Новости

Профессор из Турции стал ректором университета в Ташкенте

Профессор из Турции стал ректором университета в Ташкенте

Ректором Ташкентского архитектурно-строительного института стал профессор из Турции Эрджан Кахя, сообщает пресс-служба вуза.

На этом посту он сменил Рашвана Хакимова, который руководил институтом с 2016 года.

Кахя является выпускником Стамбульского технического университета (1984) и Политехнического института Нью-Йоркского университета (1988), а также доктором наук в области гражданской и экологической инженерии.

Отмечается, что до перехода на новую должность он работал в Стамбульском техническом университете.

1070 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!