Профессор из Турции стал ректором университета в Ташкенте

Ректором Ташкентского архитектурно-строительного института стал профессор из Турции Эрджан Кахя, сообщает пресс-служба вуза.

На этом посту он сменил Рашвана Хакимова, который руководил институтом с 2016 года.

Кахя является выпускником Стамбульского технического университета (1984) и Политехнического института Нью-Йоркского университета (1988), а также доктором наук в области гражданской и экологической инженерии.

Отмечается, что до перехода на новую должность он работал в Стамбульском техническом университете.