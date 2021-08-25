Молодая девушка убила соседа-пенсионера в Рустави

В Рустави (регион Квемо-Картли) задержана подозреваемая в убийстве 79-летнего мужчины, такое сообщение опубликовано на сайте МВД Грузии.

В нем говорится, что во время ссоры с соседом, возникшей из-за бытового мотива, 24-летняя девушка нанесла ему удар тупым предметом.

От полученной травмы пенсионер умер на месте, передает Sputnik Грузия.

Подозреваемой грозит от 7 до 15 лет лишения свободы, если ее вина в умышленном убийстве будет доказана.