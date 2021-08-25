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В Московской области появится "халяльный" поселок

В Московской области появится &quot;халяльный&quot; поселок

В Московской области создадут новый поселок с халяльной концепцией и мечетями. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Readovka.

Он появится в поселении Аминовка, в 140 км от Москвы.

Работы по созданию поселка площадью 83 га начались в районе Новая Рига с мая 2021 года. На территории появится молельный дом, мечети, халяльная база отдыха, где будет действовать запрет на алкоголь, курение и разведение свиней.

Организатор застройки - предпринимательница Амина Шабанова, которая создает в России наряды для мусульманских женщин под брендом Irada.

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Вестник Кавказа

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