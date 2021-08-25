Отели "все включено" подвергнут классификации в России

Ростуризм планирует в следующем году запустить в пилотном режиме классификацию отелей, действующих по системам "все включено" и "ультра все включено". Об этом сообщила руководитель службы Зарина Догузова в ходе совещания в Анапе.

"Будем совершенствовать систему классификации. Надеюсь, что в 2022 году запустим в пилотном режиме [классификацию] по отелям "все включено" и "ультра все включено". Чтобы турист понимал, что получит", - приводит ее слова ТАСС.

Глава ведомства пояснила, что такая необходимость вызвана жалобами на сервис в российских отелях от туристов, которые привыкли к отдыху на зарубежных курортах, где стандарты "все включено" существенно отличаются от отечественных. Догузова указала, что большинство отелей в РФ не соответствуют собственной "звездности", и это именно системная проблема.

Как правило, добавила она, сложности касаются еды, чистоты и "технологических нюансов".