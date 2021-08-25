Аэропорт Кабула закрыли для афганцев

Запрещенное в России движение "Талибан" заблокировали вход в аэропорт Кабула гражданам Афганистана, в него пускают только иностранцев, сообщил РИА Новости источник в комиссии талибов по вопросам культуры.

Отмечается, что все двери аэропорта закрыты после беспорядков, которые устроили афганцы. По данным источника, вход для людей с иностранным гражданством будет закрыт до дальнейших распоряжений.

Также сообщается, что талибы не позволяют машинам посольств отвезти в аэропорт своих афганских коллег, останавливая их перед аэропортом.