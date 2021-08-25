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Эрдоган прокомментировал заявления талибов

Эрдоган прокомментировал заявления талибов

В Турции восприняли заявления талибов (движение запрещено в РФ) с осторожным оптимизмом, однако все решат их действия, заявил президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Пока мы с осторожным оптимизмом относимся к заявлениям лидеров талибов. Процессы в Афганистане будут определяться не заявлениями "Талибана", а действиями и шагами, которые они будут предпринимать. Турция продолжит вести диалог со всеми сторонами в Афганистане", - приводит слова Эрдогана РИА Новости.

Он также добавил, что Турция продолжит вести диалог со всеми сторонами в Афганистане.

Эрдоган подчеркнул, что Турция, как страна, которая пустила более 5 млн беженцев, не может принять дополнительную нагрузку миграции из Сирии или Афганистана.

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Вестник Кавказа

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