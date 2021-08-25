Студентов без прививки от коронавируса не пустят в общежития в Казахстане

Студентам, не прошедшим вакцинацию от коронавируса, запрещено поселяться в общежития в новом учебном году в Казахстане. Соответствующее постановление издал главный санитарный врач республики.

"Допускается заселение студентов, не достигших 18 лет, а также имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев", - сказано в нем.

Кроме того, запрещается доступ посторонних лиц в общежития.

Документ разрешает студентам посещать университет через приложение Ashyq. В вузах будет действовать ежедневный "входной" фильтр: педагогам, персоналу и обучающимся будут измерять температуру бесконтактным термометром.