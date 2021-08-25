В Ингушетии помогут школьникам подготовиться к новому учебному году

Более 500 детей Ингушетии получат школьные принадлежности от главы региона Махмуда-Али Калиматова, сообщает пресс-служба руководителя республики.

"Комплекты будут розданы детям из малоимущих семей. Акция позволит родителям дополнительно сократить расходы на сборы ребенка в школу. Также в этом году общеобразовательные учебные заведения Ингушетии обеспечат всех детей бесплатными учебниками", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что школам Ингушетии выдадут более 300 тыс учебников для пополнения имеющихся фондов учебной литературы.

Стоит добавить, что книги получат также образовательные учреждения для детей с ограниченными возможностями, соответствующие адаптированным программам, разработанным с учетом особенностей детей.