Турецкие военные тоже покидают Афганистан

Турция начала выводить войска из Афганистана, такое заявление распространила пресс-служба министерства обороны республики.

В нем говорится, что эвакуация подразделений ВС Турции из Афганистана стартовала после оценки текущих условий.

"Турецкие вооруженные силы возвращаются на родину с гордостью за выполненный долг", - цитирует заявление Минобороны со ссылкой на газету Sabah "Интерфакс".

Ранее сегодня турецкие представители в Афганистане рассказали, что талибы (члены запрещенного в РФ террористического движения "Талибан") попросили у них содействия и технической помощи в управлении международным аэропортом "Хамид Карзай" в Кабуле. При этом талибы уточнили, что турецкие военные должны покинуть Афганистан в запланированные сроки, то есть до конца августа.