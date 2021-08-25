В ДТП с пассажирской "ГАЗелью" в КБР пострадали три человека

В Чегемском районе Кабардино-Балкарии произошла автоавария с участием пассажирской "ГАЗели", сообщает УГИБДД МВД по региону.

По предварительным данным, автомобиль Volkswagen Golf и маршрутная "ГАЗели", которая двигалась по маршруту "Нальчик-Аргудан", столкнулись у поворота на село Нартан в 17:50 по московскому времени. Микроавтобус съехал с дороги и опрокинулся.

Отмечается, что водитель Volkswagen Golf и два пассажира "ГАЗели" были доставлены в больницу. Несовершеннолетних среди участников ДТП нет.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства автоаварии.