Солдаты ВС Армении напали на азербайджанского пограничника

Армянские военные совершили нападение на азербайджанского пограничника, который нес службу на погранично-боевом пункте пограндивизии "Губадлы", расположенного в направлении участка дороги Герус-Кафан, вблизи села Ашагы Джибикли Губадлинского района.

Отмечается, что 25 августа около 15:45 по местному времени армянскими военными был ранен пограничник Ширалиев Руслан Нариман оглу. В рукопашной борьбе солдаты нанесли ему удар штык-ножом.

Увидев, что на помощь Ширалиеву идут другие пограничники, военные ВС Армении скрылись в лесу.

Раненый солдат был доставлен в военный госпиталь ГПС. В настоящее время угрозы его жизни нет.

В Погранслужбе Азербайджана заявили, что вся ответственность за инцидент лежит на армянской стороне, и предупредили о жестком ответе на провокации.