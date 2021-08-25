Российские деятели культуры поздравили Мехрибан Алиеву с днем рождения

Сегодня отмечает день рождения первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева, посол доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиева. Деятели российской культуры в беседе с корреспондентами "Вестника Кавказа" поздравили Мехрибан Алиеву с этим праздником и рассказали о ее роли в культурных и гуманитарных отношениях России и Азербайджана.

Ректор Российского института театрального искусства Григорий Заславский подчеркнул, что Мехрибан Алиевой принадлежит одна из важнейших ролей в сотрудничестве России и Азербайджана. "Она человек глубоко неравнодушный к тому, что касается культуры и отношений в этой сфере. Мне прекрасно понимаем, что культурные связи в межгосударственных контактах сегодня, когда мы живем уже в разных государствах, имеют очень важное значение для того, чтобы мы оставались близкими и понимающими друг друга людьми", - прежде всего сказал он.

"Деятельное вдохновенное участие, личное участие Мехрибан Алиевой во многих театральных, музейных и выставочных проектах позволяет сегодня нам чувствовать, что Азербайджан – государство близкое нам не только любимой и прекрасной кухней, но и разнообразными культурными событиями, покровителем и патроном которых является первый вице-президент Азербайджана", - отметил Григорий Заславский.

"Мехрибан Алиева неоднократно поддерживала гастроли и другие масштабные проекты российских театров в Азербайджане. Ее неравнодушное отношение к вопросам культурного сотрудничества способствует тому, что мы и сегодня знаем Азербайджан не только на словах, но и регулярно контактируем. Даже сейчас, во времена пандемии, это сотрудничество не прекращается, к примеру, весной в Музее Востока была выставка "Сюжеты и образы Низами". То есть и сегодня, когда все непросто, благодаря вниманию Мехрибан Алиевой культурный диалог между нашими странами продолжается", - сообщил ректор ГИТИС.

Генеральный продюсер творческого объединения "Кинолестница" Елена Твердохлеб в первую очередь от лица всего коллектива поздравила Мехрибан Алиеву с днем рождения. "Хочу от души пожелать первому вице-президенту Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева крепкого здоровья, долголетия, счастья, успехов на высоком посту", - сказала она.

"Мехрибан Алиеву знают и ценят в России, наши страны связывают прочные традиции дружбы, добрососедства и сотрудничества в самых разных сферах, включая культуру и искусство. Отношения между Россией и Азербайджаном находятся на самом высоком уровне, а в гуманитарной сфере они носят образцовый характер, и огромную роль в этом играет Фонд Гейдара Алиева, который возглавляет Мехрибан Алиева", - обратила внимание Елена Твердохлеб.

"Мне доводилось встречаться с Мехрибан Алиевой, хочу отметить ее обаяние, открытость, эрудированность, нацеленность на поиск оптимального решения проблем. Для меня как генерального продюсера большого творческого коллектива первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева является эталоном целеустремленного и образцового руководителя в сфере, где особенно важно межчеловеческое общение, а как для женщины – эталоном элегантности и изысканности", - призналась генеральный продюсер "Кинолестницы".

"Имя Мехрибан Алиевой как незаурядной личности уже вписано в современную историю. Она стала примером для всех гармоничных, целеустремленных и сильных женщин, умеющих реализовать себя во всех сферах, предопределенных природой, обществом и духовными запросами", - заключила Елена Твердохлеб.

Историк и писатель Наталия Зазулина-Музыкантская заявила, что Мехрибан Алиева является одной из ярчайших женщин-политиков. "На постсоветском пространстве это самая яркая первая леди за всю историю последних 30 лет. Эта женщина заметна и в мировом масштабе по ее авторитету и по гуманитарной миссии, которую она ведет. Я испытываю к ней глубочайшее уважение за ее вклад в современную культуру Азербайджана и в российско-азербайджанские отношения", - сказал она.

"Очень важно то, как Мехрибан Алиева относится к российским деятелям культуры. Я видела, к примеру, с каким уважением Фонд Гейдара Алиева и Мехрибан Алиева заботились о вдовах Муслима Магомаева, чрезвычайно значимом человеке как для России, так и для Азербайджана, или о вдове Максуда Ибрагимбекова, замечательного русского писателя, как я его называю, хотя он величайший азербайджанский писатель, большая глыба в нашей общей культуре. Нельзя не отметить и то, как Азербайджан относился к памяти величайшего художника Таира Салахова, недавно ушедшего, последнего из живых основателей отдельного стиля в мировом искусстве. Все это достойно уважения безусловно", - подчеркнула Наталия Зазулина-Музыкантская.

Известный российский режиссер театра и кино, художественный руководитель премии "Ника" Юлий Гусман отметил сочетание женской красоты и организаторских талантов Мехрибан Алиевой. "Она остается той великой женщиной, которой была с первого дня. Сущность человека – крылья, которые ему дает Господь, природа, родители или генетика, как хотите, и эти крылья у Мехрибан Алиевой безусловно есть. Она играет огромную роль в развитии культуры, искусства, олимпийского движения, вообще спорта в Азербайджане и, конечно же, в российско-азербайджанских отношениях, потому что мы близкие соседи и мы в замечательных отношениях должны быть всегда", - сказал он.

"Самое главное, что она делает это легко, без дипломатических усилий и без фальши, которая часто присуща переговорам на разных уровнях. Она естественный, простой человек, волею судьбы и народа ставший одним из его лидеров. Она несет эту большую и трудную ношу с достоинством, любовью и пониманием. Я ей желаю счастья, здоровья и сохранения той огромной трудоспособности, которая у нее есть, – и не только в ее день рождения, но и всегда. Так думают вместе со мной миллионы влюбленных в этого человека людей", - заключил Юлий Гусман.