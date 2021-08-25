Жители Японии познакомятся с иранскими коврами ручной работы

В среду, 25 августа, в Токио открылась выставка иранских ковров ручной работы.

На открытии присутствовали посол Ирана в Японии Мортеза Рахмани Мовахед, глава Национального паралимпийского комитета Ирана Махмуд Хосрави Вафа и глава делегации Хади Резаи.

Выставка ковров продлится пять дней, передает агентство IRNA.

Напомним, Паралимпийские игры в Токио начались 24 августа и продлятся до 5 сентября. На Играх будут разыграны 540 комплектов медалей в 22 видах спорта.