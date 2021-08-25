Магомед Толбоев: "Легкий дагестанский самолет свяжет между собой российские территории"

На международном военно-техническом форуме "Армия-2021" дагестанские производители представили самолет "Альфа-КМ" (МАИ-411). Четырехместный самолет Московского авиационного института и "Кизлярского электромеханического завода" может пригодиться для санавиации республики, рассказал участникам форума врио главы Дагестана Сергей Меликов.

По его словам, самолет также поможет в борьбе с коронавирусной инфекцией. "Имеется в виду доставка вакцин, эвакуация больных с тяжелыми или средними формами заболевания, доставка врачей к месту необходимых медицинских мероприятий", - рассказал Меликов. На легкомоторном самолете можно добраться до высокогорных районов республики гораздо быстрее, чем на автомобиле. Самолет может развивать скорость 290 км/ч, крейсерская высота полета – до 3 тыс. метров.

Перед форумом "Армия-2021" специалисты проверили "Альфу-КМ" в местных условиях. Она пролетела от равнинного Кизляра до высокогорного села Мачада Шамильского района, расположенного на высоте 2 тыс. метров – здесь построили самую высокогорную взлетную полосу в регионе. Полет длился два с половиной часа, на автомобиле этот путь приходится проделывать за шесть часов. Между Кизляром и Мачадой около 300 км, при этом половина пути приходится на высокогорье.

Почетный президент Международного авиационно-космического салона, Герой России Магомед Толбоев подчеркнул в беседе с "Вестником Кавказа" особое значение малой авиации для развития такой обширной страны, как Россия. "Без таких самолетов нам не обойтись. Развивать Россию только благодаря автомобилям и поездам невозможно – не везде есть благоустроенные дороги. Пролетая за штурвалом военных машин над многими странами, я наблюдал как легкие самолеты, словно бабочки на лугу, порхает над землей – их очень много. Надо изучать опыт Канады, Аляски. У нас есть правительственное постановление о развитии малой авиации, но требуются и практические шаги, например, создание единой структуры управления этой системой. Возьмем Северный Кавказ. Аэродромов много, но одни из них принадлежат Росавиации, другие Минобороны, третьи местным администрациям. Всех их надо увязать в одну систему. Разработать госпрограмму с финансированием. И тогда добраться из Махачкалы до Владикавказа можно будет не за шесть часов на автомобиле, а за час на легкомоторном самолете. Мы с Сергеем Алимовичем Меликовым на днях детально обсуждали этот вопрос. Он стал инициатором развития малой авиации в Дагестане, а если к нему присоединятся главы соседних республик, Северный Кавказ может стать примером для России в этом насущном социально-экономическом вопросе", - отметил собеседник "Вестника Кавказа".

Магомед Толбоев уточнил, что дагестанским производственникам удалось сделать существенный шаг в развитии малой авиации: "Много сделал для осуществления проекта гендиректор ОАО "Концерн КЭМЗ" Ибрагим Ахматов – я лишь помог ему наладить профессиональные связи с Московским авиационным институтом. До этого у нас производились более простые самолеты с одним двигателем, которые использовались для нужд сельского хозяйства. Этот самолет – уже пассажирский. За такой авиацией будущее, но нельзя упускать время, иначе нишу займут другие страны".

Легкий двухмоторный самолет "Альфа-КМ" пригодится не только в "стране гор" (так переводится с тюрских языков слово "Дагестан"). Незаменим он будет в степях, пустынях, в тайге, словом, там, куда еще не пролегли автомобильные и железные магистрали. В Дагестане на кизлярский самолет надежды возлагает туристическая отрасль. Небольшие группы туристов могут не только быстро передвигаться по республике, но и совершать ознакомительные полеты над живописными горными местами. Самолет сможет выполнять воздушное патрулирование, заниматься аэросъемкой и перевозкой людей.

"Альфа-КМ" разработана в Отраслевом специальном конструкторском бюро экспериментального самолетостроения (ОСКБЭС) Московского авиационного института. В 2019 году самолет прошел испытания в соответствии с ФАП-118 и получил сертификат летной годности единичного экземпляра воздушного судна. Он был представлен в летной программе на авиасалона МАКС-2019. Общий объем инвестиций составил порядка 200 млн рублей.