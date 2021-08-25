Погибший в Дагестане турист оказался жителем Санкт-Петербурга

Спасатели опознали труп мужчины, который был обнаружен в Гунибском районе Дагестана, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

"25 августа в ходе поисково-спасательных мероприятий в четырех километрах от Карадахской теснины Гунибского района обнаружено тело 37-летнего туриста из города Санкт-Петербурга. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – сказано в сообщении.

Стоит отметить, что поиски второго туриста, 35-летнего жителя Москвы продолжаются.