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Погибший в Дагестане турист оказался жителем Санкт-Петербурга

Погибший в Дагестане турист оказался жителем Санкт-Петербурга

Спасатели опознали труп мужчины, который был обнаружен в Гунибском районе Дагестана, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

"25 августа в ходе поисково-спасательных мероприятий в четырех километрах от Карадахской теснины Гунибского района обнаружено тело 37-летнего туриста из города Санкт-Петербурга. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – сказано в сообщении.

Стоит отметить, что поиски второго туриста, 35-летнего жителя Москвы продолжаются. 

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Вестник Кавказа

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