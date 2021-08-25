Житель Масиса попытался совершить убийство автомобилем

Преднамеренное ДТП произошло в Масисе, об этом сообщает пресс-служба полиции Армении.

Как установили правоохранители, стремясь лишить жизни 25-летнего мужчину, 20-летний житель Масис переехал его на автомобиле и скрылся.

Пострадавший был госпитализирован в городскую больницу, передает Sputnik Армения.

В результате розыскных мероприятий и разъяснительной работы подозреваемый сам явился в полицию и был задержан. Автомобиль, на котором он совершил аварию, временно конфискован полицией.