Мошенники нелегально торговали продукцией KFC в Ташкенте

Незаконный сервис заказа и доставки продукции KFC действовал в Ташкенте, об этом сообщает Агентство по защите прав потребителей Узбекистана.

Мошенников вычислили настоящие представители компании, они и подали жалобу.

По итогам проверки было обнаружено несколько фейковых сайтов, очень похожих на оригинальный сервис доставки еды.

При этом страницы были зарегистрированы за границей, и установить их владельцев пока не удалось.

Заказать еду можно было в электронной форме, но по завышенным ценам, а оплата принималась лишь наличными, чеков покупатели не получали, передает Sputnik Узбекистан.

В данный момент доступ на нелегальные сайты заблокирован.