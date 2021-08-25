Строительство метро перекроет несколько улиц Алматы

В Алматы перекроют несколько улиц в связи со строительством станции метро "Достык", сообщает пресс-служба управления городской мобильности города.

Отмечается, что с 22:00 27 августа до 22:00 28 августа по местному времени будет перекрыто движение по проспекту Абая в западном и восточном направлениях от улицы Саина до улицы Момышулы.

Стоит добавить, что въезды и выезды в прилегающие дворы с проспекта Абая будут открыты. Движение по улице Момышулы и по Саина продолжится в прежнем режиме.