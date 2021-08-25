Главный тренер сборной России по футболу рассказал о своем характере

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал в документальном фильме на видеосервисе Premier, какой у него характер.

По словам 52-летнего специалиста, его может вывести из равновесия все, что угодно - начиная от пробки на дороге. "Если я в каком-то блаженном настроении, это не выведет, а если в более заведенном состоянии, то любая мелочь… просто могу взорваться", - поведал Карпин.

Он также отметил, что в случае поражения ему хочется разорвать всех. "Не люблю и не умею проигрывать, но приходится совладать с собой", - пояснил наставник.

Напомним, Валерий Карпин был назначен главным тренером сборной России в июле. Соглашение со специалистом рассчитано до конца текущего года.