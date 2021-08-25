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Россия эвакуировала граждан Киргизии из Кабула

Россия эвакуировала граждан Киргизии из Кабула

Самолеты Минобороны России доставили в Киргизию эвакуированных из Афганистана граждан республики, сообщает пресс-служба ведомства.

"Два самолета военно-транспортной авиации Минобороны России совершили посадку на аэродроме города Кант Киргизской Республики, куда доставили граждан республики, эвакуированных из Исламской Республики Афганистан", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что самолет Минобороны России эвакуировал из Афганистана граждан Таджикистана.

 

 

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Вестник Кавказа

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