Линейки в День знаний на Кубани пройдут в ограниченном формате

Праздничные линейки 1 сентября на Кубани проведут только для учеников 1, 9 и 11 классов, рассказал на совещании глава региона Вениамин Кондратьев.

"С учетом требований Роспотребнадзора 1 сентября праздничные линейки пройдут только для учеников 1, 9 и 11 классов", - цитирует его РИА Новости.

Губернатор пояснил, что власти обязаны принять все возможные меры, чтобы предотвратить появление новых очагов заболевания, в противном случае очное обучение закончится уже через месяц.

В своем Telegram-канале Кондратьев уточнил, что посетить линейки смогут только родители детей, идущих в первый класс, и выразил надежду на понимание со стороны остальных взрослых.