"Оператор ГТС Украины" станет управлять "Северным потоком-2"?

"Оператор ГТС Украины" собирается предложить свои услуги для проекта "Северный поток-2", сообщил глава компании Сергей Макогон.

"Предложим наши услуги <...> как реально независимый от России оператор ГТС", - цитирует его ответ на вопрос одного из пользователей Facebook РИА Новости.

Напомним, ранее высший земельный суд Дюссельдорфа не удовлетворил жалобу оператора "Северного потока-2" - компании Nord Stream 2 AG - на решение регулятора ФРГ, оставляющее проект под действием газовой директивы ЕС.

Таким образом, "Северный поток-2", как входящий на территорию Евросоюза трубопровод, должен частично заполняться альтернативным поставщиком или его участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании.

Макогон пояснил, что украинская компания таким образом может помочь выполнить это условие.